Оренбург, 22 июня, 2018, 09:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечено снижение уровня производственного травматизма. Если в 2015 году зафиксировано 129 несчастных случаев, то в 2017 году их количество уменьшилось до 87 фактов, в том числе групповые случаи, тяжёлые и со смертельным исходом. Такую статику сообщил на форуме «Обеспечение законности в сфере труда и занятости населения» 21 июня заместитель прокурора региона Юрий Рываев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Операция Ы и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «У вас несчастные случаи на стройке были? Будут!»

В надзорном ведомстве подчеркнули, что госинспекция труда и министерство труда и занятости населения проделали большой пласт работы, благодаря которой налицо положительная тенденция относительно несчастных случаев на производстве. Вместе с тем, участники форума обратили внимание на то, что в регионе в ряде случаев сохраняется безответственное отношение к вопросам охраны труда со стороны работодателей и их нежелание выполнять элементарные требования.

«Многочисленны факты неисполнения требований по проведению специальной оценки труда, обеспечению спецодеждой и обувью, организации медицинских осмотров, обучению безопасным методам и приемам выполнения работ на производстве, инструктажа по охране труда», — сказал Юрий Рываев.

За пять месяцев 2018 года за нарушение законодательства об охране труда 161 человек привлечён к ответственности. Правоохранительными органами области с 2016 года расследовано 22 уголовных дела по фактам смертельных и тяжелых несчастных случаев на производстве: в2016 году расследовано шесть уголовных дел, в 2017 — 13, за пять месяцев 2018 года — три.