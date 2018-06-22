Екатеринбург, 22 июня, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Возврата финансовых средств за отмененный в Екатеринбурге концерт Эдиты Пьехи требуют местные жители. Об этом сообщил организатор концерта Леонид Барковский в интервью ТАСС.

Mil.ru Эдита Пьеха

По его словам, концерт народной артистки СССР, который переносился несколько раз, так и не состоялся.

Барковский добавил, что местным жителям в ближайшее время либо вернут финансовые средства, либо предложат другие концерты.

«Точных дат по возврату (денег) нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в апреле концерт Эдиты Пьехи в Екатеринбурге был перенесен на конец мая из-за того, что певица заболела. Однако в назначенную дату народная артистка СССР так и не приехала на Урал.

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