Вашингтон, 22 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Toyota выпустит в США беспилотные электрокары с велосипедными педалями в салоне, предполагается, что пассажиры с их помощью смогут пополнять заряд аккумуляторов, об этом 21 июня сообщил портал Autonews.

Цитата из х/ф «Девочки сверху». Реж. Деннис Ганзель. 2001. Германия Крути педали

Согласно замыслам компании, этот автомобиль будет использоваться различными сервисами райдшеринга. Идея заключается в том, что если клиент захочет заплатить за поездку меньше денег, он должен будет поработать педалями. Есть плюс и для сервисов, которые будут предоставлять услугу — автомобиль реже нужно будет отправлять на подзарядку.

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Напомним, в январе 2018 года японский автопроизводитель Toyota представил беспилотный модульный магазин на колёсах E-Palette. При помощи этой платформы компания хочет решить проблему доставки товаров.