Таллин, 22 июня, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Спасатели в Эстонии потушили крупный лесной пожар в районе деревни Википалу волости Ания Харьюского уезда, сообщает спасательный департамент страны на своей странице в Twitter.

Aleksey Igonin Тушение лесного пожара

По данным ведомства, пожар начался 10 июня, его площадь составила около 200 гектаров. Возгорание было полностью ликвидирована вечером 21 июня. Спасатели поблагодарили всех, кто помогал в тушении лесного пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году спасателям Эстонии удалось локализовать крупный лесной пожар в волости Хуммули Валгаского уезда, недалеко от границы с Латвией.

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