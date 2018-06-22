Москва, 22 июня, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Нефть марки Brent 21 июня подешевела третий день кряду, хотя благодаря ралли 18 июня и подъему на утренних торгах сегодня, 22 июня, на недельных графиках актив находится на положительной территории. Несмотря на локальное ослабление давления продавцов, текущая коррекция определенно не внушает доверия и в любой момент может обернуться новой волной распродаж перед началом сегодняшней встречи саммита ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

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«Сегодня по ходу переговоров в Вене в сырьевом сегменте могут наблюдаться краткосрочные всплески волатильности, которые не будут иметь большого значения для общей картины на рынке. Определяющим станет поведение игроков в понедельник, когда уже будут известны окончательные итоги встречи стран картеля и других независимых производителей, участвующих в сделке», — полагает эксперт.

В последние недели игроки фиксировали прибыль, выходя из рынка в преддверии главного события для мирового рынка энергоносителей. Повышение квот уже практически полностью заложено в ценах. Россия планирует предложить увеличение добычи на 1 млн баррелей в сутки. С ней солидарна Саудовская Аравия. Но вот согласятся ли на это Венесуэла и Иран, которые не имеют возможности для увеличения предложения.

«По крайней мере, рынок не теряет надежды на то, что странам все же удастся прийти к консенсусу и выработать единое решение, которое смогут одобрить все участники соглашения. 25 июня независимо от исхода саммита, следует ожидать гэпа котировок на открытии. А направление движения уже будет зависеть от того, что скажут производители, и в какой форме преподнесут свой вердикт», — отметил Мащенко.

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