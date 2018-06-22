Вашингтон, 22 июня, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Ещё один американский дипломат на Кубе пострадал от якобы имевших место «акустических атак» на посольство США в Гаване. Об этом 21 июня в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт.

Магнитофон

Таким образом, уточнили в американском внешнеполитическом ведомстве, общее число пострадавших сотрудников дипмиссии увеличилось до 25 человек. Напомним, с августа 2016 года некоторые дипломаты США в кубинской столице жаловались на тошноту, сильные головные боли и частичную потерю памяти.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года об «аномальных» слуховых ощущениях одного из сотрудников заявили также сотрудники американского посольства в Китае.

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