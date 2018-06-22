Нижний Новгород, 22 июня, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области потребовало обанкротить нижегородского застройщика, строящего жильё с привлечением средств долевых участников. Иск подан к ООО Фирма «Строитель П», которой предъявлены претензии в размере 19 782 033,68 рубля. Иск к производству пока не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

По данным ЕГРЮЛ, ООО Фирма «Строитель П» создано 1 ноября 1999 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Гендиректор и единственный участник общества — Геннадий Шнейдер. Помимо данного ООО Шнейдер выступал учредителем ещё шести компаний, две из которых уже ликвидированы. Среди действующих — товарищество собственников жилья «Кузнечиха», ООО «Управляющая компания «Север», ООО «Домоуправляющая компания «Волга».

В базе арбитражных судов имеется ещё одно дело с участием ООО и министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области. 14 августа 2017 год суд взыскал с ООО в пользу ведомства задолженность по аренде земли в размере всего 289 рублей, хотя истец требовал 739,7 тыс. рублей. Из материалов того же дела следует, что ответчик в несколько очередей застраивает участок площадью 34 296 кв. м, который расположен на пересечении улиц Голованова и Вятской в Приокском районе Нижнего Новгорода.

«Участок предоставлен и используется для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 2,3,4 очередей квартала (жилые дома с помещениями общественного назначения, детский сад, многоярусный паркинг автомобилей», — отмечается в материалах дела.

В определении суда уточняется, что дом второй очереди был сдан в декабре 2014 года, третьей очереди — в конце декабря 2015 года. По информации с сайта компании, срок передачи дольщикам одного из оставшихся домов — не позднее 30 июня 2018 года.