Севастополь, 22 июня, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В городе-герое Севастополе прошла всероссийская акция «Свеча памяти», посвящённая 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Stefano Brivio Траурная свеча

В ночь на 22 июня на площади Нахимова у Мемориала героическим защитникам Севастополя 1941−1942 гг. горожане почтили память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания, а затем зажгли свечи и пустили в море бумажные кораблики.

«Севастополь, одним из первых подвергся бомбардировке. Именно здесь 77 лет назад, накануне фашистских ударов, наши выпускники отправляли в плавание маленькие корабли со своими мечтами», — отметили организаторы акции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, порядка 50% жителей России 22 июня почтят память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Об этом: Память советских воинов в День памяти и скорби почтят около 50% граждан