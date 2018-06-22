Будапешт, 22 июня, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Чешская Республика объяснила, почему не будет присутствовать на специальном саммите ЕС в Брюсселе, посвященном миграционному кризису, передает немецкий телеканал N-TV.

Знак разворота

«Мы согласны с тем, что нет оснований для участия», — сказал премьер-министр страны Андрей Бабиш в Будапеште после встречи стран Вышеградской группы и Австрии. По его словам, встреча в Брюсселе — это следствие внутренней политической ситуации в Германии.

Утром 21 июня до встречи в Будапеште Бабиш заявлял, что обязательно полетит в Брюссель.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна из стран Вышеградской группы не примет участие в саммите стран ЕС в Брюсселе 24 июня. Присутствовать будут Германия, Франция, Испания, Италия и Австрия. Вена и Рим не разделяют позицию Берлина и Парижа по миграционному вопросу, однако намерены донести до них свое мнение.