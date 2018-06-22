Токио, 22 июня, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Специалисты корпорации Toshiba намерены заменить адаптеры кабеля питания у компьютеров, выпущенных с декабря 2009 по июль 2011 года. С этой целью объявлен отзыв 3,4 млн единиц техники, включая ноутбуки Dynabook, сообщила пресс-служба корпорации.

Ноутбук Toshiba

В сообщении подчеркивается, что бракованные детали в адаптерах могут перегреться и спровоцировать возгорание. Заменить детали в Toshiba предложили покупателям по всему миру.

Напомним, устройства для обучения, а впоследствии ноутбуки Dynabook начали выпускаться Toshiba еще в 1989 году. Завоевавшие доверие более поздние Microsoft Tablet PC и iPad, по сути, явились продолжением концепции, разработанной японскими специалистами.