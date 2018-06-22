Лондон, 22 июня, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Игроки сборной России по футболу должны сдать дополнительные допинг-тесты, считает директор американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт. Об этом пишет 21 июня британская газета Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

По мнению американского спортивного чиновника, серия необычно убедительных побед российских футболистов может быть обусловлена тем, что в России продолжает действовать система применения допинга. Тайгарт подчеркнул, что только серьёзная проверка Международной федерацией футбола (ФИФА) дополнительных проб сборной России может защитить доверие общественности «к честности чемпионата мира».

Как сообщало ИА REGNUM, в двух своих первых матчах мундиаля российские футболисты более чем убедительно победили сначала сборную Саудовской Аравии (5:0), а затем и команду Египта (3:1). Следующий матч сборная России сыграет 25 июня с футболистами из Уругвая.

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