Москва, 22 июня, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Банк России с 22 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Мосуралбанк» (г. Москва). Решение принято в связи с тем, что в банке установлены факты недостоверности отчетных данных, что представляет угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, сообщается на сайте регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

В частности, кредитование заемщиков и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов.

Центробанк РФ неоднократно применял в отношении АКБ «Мосуралбанк» меры надзорного реагирования. Однако руководство кредитной организации не сделало соответствующих выводов. Сведения о фактах нарушений будут направлены ЦБ РФ в правоохранительные органы. По величине активов «Мосуралбанк» занимал 269 место в банковской системе РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с начала 2018 года лишил лицензий около 20 российских банков. За 2017 год ЦБ РФ отозвал лицензии 46 банков.

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