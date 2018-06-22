Москва, 22 июня, 2018, 13:30 — ИА Регнум. 22 июня в день начала Великой Отечественной войны по всей России вспоминают о павших солдатах и мирных жителях, ставших жертвами фашистского режима. Во всех уголках страны зажигают свечи, возлагают цветы к мемориалам и благодарят ветеранов за стойкость и мужество. Но помочь ветеранам можно не только добрым словом — для поддержки героев благотворительный фонд «Память поколений» в 2016 году запустил первую акцию под названием «Красная гвоздика». Людей со значками проекта можно встретить на улицах городов не только в памятные даты, но и в любой другой — потомки чтут память поколений. В интервью корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор фонда Екатерина Круглова рассказала, чем уникальна «Красная гвоздика» и как именно можно помочь жертвам боевых действий. Отметим, что впервые в 2018 году акция пройдёт в московских парках.

Благотворительный фонд «Память поколений» Благотворительный фонд «Память поколений»

Идея акции «Красная гвоздика» возникла практически одновременно с появлением самого фонда, который начал свою работу в 2015 году. Однако для подготовки требовалось определенное время, поэтому впервые она стартовала год спустя. Впервые россияне надели значки «Красная гвоздика» как символ деятельной помощи ветеранам ко Дню Победы в 2016 году, и тогда они распространялись только до Урала. Особенность «Красной гвоздики» заключается в том, что её нельзя получить бесплатно — только за пожертвование, причем эта символическая сумма в пересчете на миллионы значков, которые распространяются по всей стране, становится солидным вкладом в дело помощи ветеранам.

Благотворительный фонд «Память поколений» Исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова

В нашей стране цветок красной гвоздики — абсолютно чёткий и понятный символ, который прочно ассоциируется с памятью о войнах, с патриотизмом, с ветеранами. Не случайно в День победы участникам боевых действий дарят именно красные гвоздики. Поэтому мы решили не изобретать велосипед, а взять за основу истинно народную традицию, которая существует уже много лет.

Акция «Красная гвоздика» в прошлом году стала всероссийской и теперь проходит в 80 субъектах РФ из 85. В этом году число точек, в которых можно получить значок «Красная гвоздика» за пожертвование, более 50 тыс. по всей стране. За два года акции более 4 млн человек в 80 регионах страны приобрели значок «Красная гвоздика». Узнать, где именно получить значок в том или ином конкретном городе, можно на сайте инициативы гвоздика.рф. Кроме того, в 67 регионах действуют наши партнеры из Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» — его участники каждый день выходят на улицы городов и в парки, помогая нам распространять значки «Красная гвоздика».

Благотворительный фонд «Память поколений» Акция «Красная гвоздика»

Деньги, которые мы получаем в качестве пожертвований за значки, направляются в фонд, и на них оказывается адресная помощь конкретным ветеранам. Фонд покупает средства реабилитации и гигиены, лекарства, медицинское оборудование, оплачивает дорогостоящее лечение и т. п. Понятно, что реализация значков — не единственный источник: мы получаем пожертвования через сайт, нам помогает ряд российских компаний, в том числе крупнейший российский банк — ПАО «Сбербанк».

Однако акция «Красная гвоздика» важна не только как источник средств — гораздо важнее, что она помогает каждому человеку почувствовать причастность к важному и нужному делу. Бывает, что человек хочет помочь, но не знает, как это сделать, или считает, что это слишком сложно, что нужно заполнять какие-то бумаги.

Кроме того, мы стараемся, чтобы средства оставались в том же регионе, где они были собраны: люди во всем мире больше переживают за тех, кто живет рядом с ними. В этом нам помогают «Волонтеры победы»: они находят ветеранов или учреждения, которые нуждаются в помощи, и средства от реализации «Красной гвоздики» направляются на оказание этой помощи, а фонд добавляет к ним сумму, необходимую для покупки того, в чём эти ветераны нуждаются. И это очень здорово, когда люди понимают, что они помогли своим землякам, защищавшим интересы всей страны.

Наш фонд достаточно молодой, так что в первый раз мы сотрудничали с «Бессмертным полком» только в 2017 году. Тогда акция проходила только в Москве, а в этом году она охватила многие регионы — вдоль улиц, где проходило шествие, «Волонтеры победы» распространяли «Красную гвоздику». В прошлом году это было только в Москве, а в этом году — во многих регионах. Мы просим прикреплять «Красную гвоздику» 9 мая, она не противоречит другим символам памяти — например георгиевской ленте. В Москве на шествии «Бессмертного полка» стояли волонтеры, которые распространяли гвоздику. Во многих регионах главы администраций могли через волонтёров приобрести гвоздику.

«Волонтеры Победы» — это наш волонтерский корпус, очень большая организация. Значок «Красная гвоздика» производится на территории России, часть тиража делают организации, которые работают с людьми с ограниченными возможностями — слепоглухие, ветераны. В этом году мы сотрудничали с региональным фондом «Территория успеха». Таким образом, фонд несет свою социальную миссию, предоставляя людям возможность заработать.

Благотворительный фонд «Память поколений» Акция «Красная гвоздика»

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 21 на 22 июня во всех регионах России прошла акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби — памятной дате начала Великой Отечественной войны.

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