Краснодар, 22 июня, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Более 14 тысяч человек приняли участие в акции «Свеча памяти» в Краснодаре, которая прошла в ночь на 22 июня — в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края, в сопровождении техники времен войны и под звук аудиозаписей советского информбюро краснодарцы прошли от Театральной площади к Вечному огню, зажгли свечи.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свечи

«Сожженные дотла города и станицы, голод, холод, бессонные ночи у станков. Фашист прошел и по кубанской земле, оставив за собой страшный черный след. Сотни тысяч погибших жителей края, разоренная земля. Но остался несломленный дух великого народа и беспримерный героизм Советской страны», — сказал на траурном митинге глава региона Вениамин Кондратьев.

«Эти свечи мы зажигаем в память о каждом, кто пережил страшные годы войны, в память о тех, кто погибал за нас с вами. Пока мы помним, будут живы наши герои, пока мы помним, мы будем говорим «нет» войне и ценить каждый такой мирный рассвет», — добавил губернатор.

Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

В 10:00 на территории края состоится Всекубанская минута молчания: у остановится движение транспорта, работа всех предприятий, учреждений и организаций. Будут приспущены государственные флаги РФ, флаги Краснодарского края. Водители городского общественного транспорта, а также автовладельцы подадут звуковые сигналы. Зазвонят колокола храмов.