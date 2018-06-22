Ричмонд , США, 22 июня, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Власти Вирджинии (США) намерены расследовать сообщения в СМИ о том, что в отношении детей латиноамериканских иммигрантов могли применяться пытки, заявил журналистам губернатор штата Ральф Нортэм.

Насилие над детьми

«Я попросил департамент общественной безопасности штата и департамент ювенальной юстиции расследовать эти заявления», — сказал он.

Он добавил, что дети находятся под юрисдикцией федерального ведомства по расселению беженцев, поэтому по результатам расследования могут быть инициированы обращения в федеральные органы власти.

Накануне, напомним, телеканал CNN и агентство Associated Press опубликовали свидетельства детей, которые утверждали, что охранники лагеря «Долина Шенандоа» раздевали их, привязывали к стульям и удушали при помощи надетых на голову пакетов.