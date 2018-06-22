Лондон, 22 июня, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Британский принц Чарльз с супругой намерены 22 июня посетить Солсбери впервые после того, как средневековый город был втянут в крупный дипломатический скандал между Великобританией и Россией. Об этом пишет газета Express.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По сведениям издания, члены британской королевской семьи собираются поддержать городскую программу восстановления, начатую в Солсбери после инцидента с якобы имевшим место отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня заместитель официального представителя МИД РФ Артём Кожин заявил, что Москва готова предложить всемерное содействие Юлии Скрипаль в организации её возвращения в Россию.

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