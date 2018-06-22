Новосибирск, 22 июня, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Сотни свечей зажгли новосибирцы в сквере у Монумента Славы. Традиционная акция «Свеча памяти» прошла в Новосибирске накануне, поздно вечером 21 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи

Жители Новосибирска возложили цветы к Вечному огню и расставили вокруг зажжённые свечи в память о войне, унёсшей жизни миллионов людей. По данным регионального отделения «Единой России», на мемориале собралось более 500 человек.

«Главная цель акции — напомнить, в первую очередь, молодежи о той страшной войне против фашистских захватчиков, которая унесла жизни миллионов людей. Вспомним о тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу нашей страны, о своих родных и близких, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, — отметил заместитель председателя Законодательного собрания Валерий Ильенко («Единая Россия»).

Отметим, что международная акция «Свеча памяти» проводится с 2009 года перед Днем Победы и накануне Дня памяти и скорби.

В годы Великой Отечественной войны город Новосибирск стал мощным боевым арсеналом Красной Армии — здесь производилось оружие для всех фронтов. Более 30 тысяч новосибирцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны, а сто новосибирцев стали Героями Советского Союза.