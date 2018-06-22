Красноярск, 22 июня, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В Красноярске в День памяти и скорби, 22 июня, состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню на Мемориале Победы. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, красноярцы почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Вадим Кофман, Krskstate.ru Красноярск, День памяти и скорби, 22 июня 2018 года

В мероприятии приняли участие первые лица города и края, представители ветеранских организаций, военнослужащие, студенты и школьники.

Память защитников Родины почтили минутой молчания и салютом из трёх оружейных залпов.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, состоится акция «Свеча памяти». Собравшиеся с 20:00 до 21:30 смогут зажечь свечу в память о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 455 тысяч красноярцев, из них не вернулись домой 168 тысяч человек. В региональном правительстве уточнили, что в Красноярском крае было сформировано около 40 воинских формирований, в том числе знаменитая 119-я стрелковая бригада, первой в крае ушедшая на фронт; 365-й стрелковый полк, одержавший первую победу в битве за Москву зимой 1941 года; 78-я добровольческая бригада, почти целиком павшая в боях в Подмосковье; 309-я стрелковая дивизия, дошедшая до Берлина.