Москва, 22 июня, 2018, 09:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день рано говорить о каких-то конкретных сроках встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает 21 июня РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Несмотря на то, что ранее официальный представитель Кремля не исключал возможности проведения переговоров лидеров двух стран в июне, сегодня рано обсуждать конкретные даты.

«Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках», — цитирует агентство слова Пескова.

Напомним, 21 июня официальный представитель совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт Маркис заявил, что в конце текущего месяца в Москву для проработки деталей личной встречи лидеров России и США прилетит советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

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