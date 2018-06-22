Песков: говорить о конкретных сроках встречи Путина и Трампа рано
Москва, 22 июня, 2018, 09:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день рано говорить о каких-то конкретных сроках встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает 21 июня РИА Новости.
Несмотря на то, что ранее официальный представитель Кремля не исключал возможности проведения переговоров лидеров двух стран в июне, сегодня рано обсуждать конкретные даты.
«Пока мы не готовы говорить о конкретных сроках», — цитирует агентство слова Пескова.
Напомним, 21 июня официальный представитель совета по нацбезопасности (СНБ) США Гарретт Маркис заявил, что в конце текущего месяца в Москву для проработки деталей личной встречи лидеров России и США прилетит советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
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