Москва, 22 июня, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ признал незаконным запрет на усыновление детей людям с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С, об этом говорится в опубликованном на сайте КС постановлении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Поводом для рассмотрения данного вопроса стало дело семейной пары из Подмосковья, которая состоит в браке с 2010 года. Супруги хотели ребенка, но в 2012 году у женщины случился выкидыш, после чего она попала в больницу, где ее заразили ВИЧ. После этого пара решилась на искусственное оплодотворение, мальчика выносила ее сестра.

Ребенок жил в семье, а родители обратились в органы опеки для усыновления мальчика, однако суды решили, что, учитывая заболевание женщины, «усыновление не будет соответствовать правам ребенка». Тогда родители обратились в Конституционный суд, который в итоге решил, что данная ситуация является неправомерной.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает ухудшаться. Показатель заболеваемости в 2017 году составил 71,1 на 100 тыс. населения, тогда как в 2016 году было 69,6 на 100 тыс. населения.

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