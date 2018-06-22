Владивосток, 22 июня, 2018, 08:49 — ИА Регнум. В 2017 году в Приморье было совершено более 12 тыс. компьютерных атак на официальные интернет-ресурсы. Об этом сообщил на форуме «Актуальные вопросы информационной безопасности» заместителя главы Приморья Дмитрий Мариза, слова которого обнародованы на сайте краевой администрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В сети

«Масштабным кибератакам подвергаются госучреждения, частные компании и физические лица, — сказал Мариза. — В 2017 г. на ресурсы администрации региона совершено более 12 тыс. компьютерных атак».

При этом он добавил, что специалистам удалось успешно отразить более трех тысяч кибератак уже за первое полугодие 2018 года.

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