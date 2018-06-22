Москва, 22 июня, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Около 50% жителей России 22 июня, в День памяти и скорби, почтят память советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM 22 Июня

Согласно опросу, чаще всего в этот день граждане поминают воевавших родных и близких, посещают кладбища (18%), а также возлагают цветы у мемориалов, памятных мест, связанных с войной (16%). В День памяти и скорби, сходят в церковь, поздравят ветеранов войны, помогут привести в порядок памятники погибшим воинам Красной Армии, посмотрят фильмы о войне около 17% опрошенных.

Более 40% российских граждан признались, что не планируют делать «ничего особенного» в День памяти и скорби. Стоит отметить, что дату начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года) знают 69% жителей России. При этом лучше дату начала войны знают люди в возрасте 45−59 лет (83%), чем молодежь 18−24 лет (40%).

Опрос проведен 18−19 июня 2018 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 2000 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В этот день в 1941 году в 4 часа утра немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР.

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