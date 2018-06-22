Москва, 22 июня, 2018, 08:41 — ИА Регнум. России есть чему поучиться у западного кинематографа. Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, добавив, что среди западных сериалов есть «просто гениальные».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

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«Нам ещё учиться и учиться», — цитирует РБК слова чиновника.

При этом Мединский согласился, что Голливуд производит разные ленты. Например, картина «Мир Юрского периода — 2», картина чиновнику не понравилась, однако есть и много лент, которые произвели хорошее впечатление, в частности, «Три билборда».

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Как сообщало ИА REGNUM, настаивая на протекционистских мерах для российского кинематографа, в мае 2017 года глава Минкультуры Владимир Мединский предложил законом установить взнос для проката иностранных фильмов, а при достижении определенной суммы кассовых сборов собирать с них определенный процент. Мединский отметил, что отечественное кино необходимо защищать от неравной конкуренции со стороны Голливуда, от борьбы экономической, и, что еще важнее, идеологической.