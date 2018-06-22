Якутск, 22 июня, 2018, 08:45 — ИА Регнум. В Якутии состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби 22 июня, который стал началом Великой Отечественной войны. Мероприятие проходило на площади Победы Якутска. В нём приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, тыла и труда, представители общественных организаций, депутаты и сотрудники правительства Якутии, а также жители и гости столицы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Присутствующие на митинге возложили цветы к памятнику «Воинам-победителям».

Иван Шилов ИА REGNUM 22 Июня

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«Для всей страны 22 июня — день скорби, — напомнила заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. — Это — дань памяти уважаемым ветеранам, их семьям, тем, кто когда-то шёл в бой ради того, чтобы мы все от маленьких до больших жили, радовались. Для нас, живущих сегодня — этот день не должен повториться. Именно поэтому каждый год мы возлагаем цветы. Никто не забыт, ничто не забыто».

«Сегодня мы должны помнить и знать свою историю, делать всё, чтобы она не искажалась, изменялась, мы должны помнить каждого погибшего в этой жестокой войне, — отметил заместитель председателя Госсобрания региона Виктор Губарев. — В то время были настоящие патриоты своей Родины, поэтому сегодня мы должны также огромное внимание уделять воспитанию граждан-патриотов».

Участники митинга обещали навсегда сохранить благодарную память о тех, кто спас страну от фашизма и принёс мир народам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Дня памяти и скорби в регионах России также прошла акция «Завтра была война». Её цель — не дать забыть о том, какова цена победы в Великой Отечественной войне.