Оренбург, 22 июня, 2018, 08:38 — ИА Регнум. В Оренбурге в акции «Свеча памяти», посвященной 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие 7,5 тысяч человек. Многотысячная колонна с зажженными свечами под мелодии песен военных лет двигалась по проспекту Победы до Вечного огня, где свечи были установлены на постамент мемориала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Orenburg-gov.ru В Оренбурге вечером 21 июня прошла акция «Свеча памяти»

К Дому памяти спецкортеж доставил капсулу Вечного огня, от неё участники шествия зажгли свои свечи, и огромная колонна начала движение к мемориальному комплексу «Оренбург — фронту» и Вечному огню.

Добавим, до 2017 года акцию проводили на набережной Урала. Зажжённые свечи устанавливали на плотах и пускали по течению реки. Из-за реконструкции спуска к Уралу место проведения акции пришлось сменить. Второй год подряд шествие в память о воинах, не вернувшихся с полей сражений, проходит по проспекту Победы. Напомним, что по этой же магистрали города ежегодно проходит «Бессмертный полк».

Стоит отметить, что из Оренбургской области на фронт ушли более 411 тысяч бойцов, из них более 185 тысяч домой не вернулись.