Париж, 22 июня, 2018, 08:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп прибыл в эту пятницу, 22 июня, в Китай с четырех дневным визитом, передает RFI.

RaphaelQS Эдуард Филипп

Спустя шесть месяцев после визита главы государства Эммануэля Макрона, премьер-министр обсудит, все еще нерешенные между Парижем и Пекином вопросы.

Перед поездкой в Шанхай и Пекин глава правительства сначала остановится в Шэньчжэне, на юго-востоке Китая.

Эдуард Филипп — первый глава правительства Франции, который отправился в Шэньчжэнь. Город с населением в 12 млн человек был когда-то «мастерской мира», теперь он стал китайской Силиконовой долиной.

Около пятидесяти французских предпринимателей уже обосновались здесь. Эдуард Филипп хочет большего. Он взял с собой около пятнадцати французских стартапов, чтобы помочь в их дальнейшем развитии.

При этом, крупные контракты еще далеки от завершения. Будь то продажа 184 Airbus A320 или фабрики Areva d'Orano.

От визита ожидают прежде всего поддержки текущих вопросов, установление новой вехи в франко-китайских отношениях. В двусторонней торговле необходима взаимность.