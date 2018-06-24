Иннополис, Татарстан, 24 июня, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Заключительный этап Всероссийской робототехнической олимпиады прошёл в Университете Иннополиса (Татария) 24 июня 2018 года. Около 500 юных разработчиков из более чем 50 российских регионов презентовали свои наработки в сфере конструирования и проектирования роботов, приняв участие в соревнованиях по манипуляционным и мобильным интеллектуальным робототехническим системам. Студенты и школьники также представили на суд общественности и собственные проекты в сфере интеллектуальных робототехнических систем, передаёт ИА REGNUM.

TheDigitalArtist Робот

Последний этап олимпиады стартовал 22 июня, соревнования проходили в четырёх традиционных категориях — основной, продвинутой, футбол роботов и творческой. Во второй из них участники должны были создать робота, который сможет на базе роботизированной версии Tetris набрать наибольшее число очков. Творчество же предлагалось проявить при создании робота, который помогает в выращивании, обмене и потреблении продуктов питания.

Особенностью олимпиады этого года стало то, что любой гость в рамках мастер-классов мог самостоятельно сконструировать робота и отправить его выполнять задания.

Победители и призёры общероссийского этапа примут участие в учебно-тренировочных сборах, результатом которых станет формирование сборной России. Сборная в ноябре 2018 года примет участие в World Robot Olympiad 2018, которая пройдёт в Таиланде. Темой мировых соревнований станет Food matters — «Еда имеет значение». Задания олимпиады будут связаны с развитием ресурсосберегающих технологий в земледелии, улучшением качества питания, а также задачами по обеспечению продовольственной безопасности и устранению голода.

В 2017 году российская сборная заняла на Всемирной олимпиаде роботов в Коста-Рике первое место, было завоёвано пять золотых, одна серебряная и две бронзовые медали.

Напомним, в своём послании Федеральному собранию в начале марта 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что «сегодня важнейшим конкурентным преимуществом являются знания, технологии, компетенции».

"Это ключ к настоящему прорыву, к повышению качества жизни», — добавил глава государства, отметив, что «российская молодёжь уже доказывает своё лидерство и в науке, и в других сферах», а в 2017 году «студенты уже в двенадцатый раз стали сильнейшими по программированию».