Москва, 22 июня, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Дело художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова не имеет отношения к системе государственного финансирования, оно касается лишь системы отчётности и добросовестности. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в интервью РБК.

Shuvaev Гоголь-центр (бывший театр им. Гоголя). Москва

По его словам, невозможно согласиться с утверждением, что при действующей системе отчетности любой руководитель в сфере культуры и искусства становится потенциально обвиняемым.

«Это (дело Серебренникова) вообще не имеет отношения к системе госфинансирования. Это имеет отношение к системе отчетности и добросовестности. Любой получатель государственных грантов должен понимать, что рано или поздно могут прийти и спросить: на что вы их потратили и как», — цитирует агентство слова Мединского.

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Напомним, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников Кирилл Серебренников и экс-руководители «Седьмой студии» проходят фигурантами по делу о крупных хищениях средств, выделенных из госбюджета на проект «Платформа». По сведениям следствия, ущерб от их деятельности составляет около 133 млн рублей.

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