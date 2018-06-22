Вашингтон, 22 июня, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Благодаря выходу президента США Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном — Вашингтон может вновь начать противодействие исламской республике, продолжающей осуществлять дестабилизирующую деятельность по всему ближневосточному региону. Тем не менее без единого курса ЕС и других союзников Белого дома существует опасность того, что это геополитическое противостояние сыграет на руку России, пишет Майкл Маклафлин в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Читайте также: Chatham House: отказом Трампа от сделки с Ираном воспользуются Россия и КНР

Автор указывает, что экономический успех Российской Федерации зависит по большей части от экспорта нефти и газа, цены на которые с 2016 года значительно выросли. Такой рост связан не только с договоренностью, достигнутой странами ОПЕК о сокращении объемов добычи, но и благодаря нестабильности на Ближнем Востоке и в Венесуэле. По мнению автора, для сохранения высоких цен на нефть российские власти идут на сознательную дестабилизацию в ключевых регионах мира. Так, инвестиции Москвы в поддержку президента Сирии Башара Асада и Ирана, накапливающего войска на границе с Израилем, принесли свои плоды.

«Хотя эти действия и превратили Ближний Восток в пороховой погреб, [президент России Владимир] Путин заключил альянс с обеими сторонами конфликта. Ему удалось сделать это потому, что он нашел общий язык с Саудовской Аравией в отношении объемов добываемой нефти, а также продолжая поддерживать Иран и Турцию военным образом и в ООН», — отметил автор.

Тем не менее, уверен автор, Москва вполне готова поступиться частью высоких цен на нефть для достижения своих более долгосрочных целей. В современных геополитических условиях — на фоне санкций против Ирана, продолжающейся войны в Сирии и коллапса Венесуэлы — благодаря повышению объемов добычи нефти Москва сможет удвоить свою прибыль от продажи нефти.

В результате «манипуляции» российской власти событиями на Ближнем Востоке, Россия может стать самым большим выгодополучателем от ужесточения позиции США по отношению к Ирану. Поэтому теперь перед Ираном стоит сложный вопрос: каким образом наказать и сдержать дестабилизирующее поведение исламской республики и не дать Москве снять экономические сливки с той дестабилизации, которая за этим последует.

Для того, чтобы не дать этому состояться, уверен автор, США и их европейские союзники должны выступить единым фронтом, оказывая экономическое и дипломатическое давление на исламскую республику. Без единства позиции действия Вашингтона окажутся неэффективными. Раскол же в рядах партнеров Белого дома в еще большой степени сыграет на руку Москве.

«Россия представляет наиболее значительную экзистенциальную угрозу коллективной безопасности Европы. Европейским лидерам нужно только посмотреть на аннексию Крыма, применение боевого отравляющего вещества в Солсбери или информационные операции в США, чтобы убедиться во все более вопиющем пренебрежении Россией международного права», — указал Маклафлин.

«Без единой коалиции, оказывающий экономическое и дипломатическое давление на Иран, попытки США окажутся неэффективными, а наглость России продолжит угрожать Европе и миру», — подчеркнул он.

И такой подход уже доказал свою эффективность в случае с КНДР, где без поддержки Китаем и ЕС санкций США саммит Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына никогда не смог бы состояться. Поэтому, заключает автор, без взаимодействия с ЕС по оказанию экономического давления на Иран невозможно будет добиться мирного исхода на Ближнем Востоке, а влияние России продолжит распространяться без каких-либо преград.

Напомним, ранее официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн отметил, что Китай в своих торгово-экономических связях с Ираном не будет смотреть на односторонние санкции против Ирана, которые вводят США.