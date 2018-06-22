Вашингтон, 22 июня, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Москва приветствует планы визита американских конгрессменов в Россию, это должно стать импульсом для возобновления межпарламентских связей между государствами, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, сообщает РИА Новости.

Заседание сената США

По его словам, американские сенаторы уже получили необходимые визы. Кроме того, надеется дипломат, будет «ответный визит» представителей Государственной думы РФ в США, однако пока никаких планов нет и надо подождать итогов визита американских сенаторов.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что визит сенаторов США в Россию состоится в ближайшие дни. Однако, кто именно из них планирует приехать в РФ, пока неизвестно.

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