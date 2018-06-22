Брюссель, 22 июня, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Ответные торговые меры Евросоюза на введенные в США ограничения начали действовать 22 июня, пишет газета Deutsche Welle со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Общая стоимость товаров, на которые будут налагаться пошлины, составляет €2,8 млрд. Среди них не только значимые для США позиции сталелитейной, алюминиевой и сельскохозяйственных отраслей, но и знаковые товары: американский бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson.

Предполагается, что в будущем ЕС еще сильнее скорректирует торговые отношения с Соединенными Штатами, применив ограничения еще на €3,6 млрд. В Еврокомиссии подчеркнули, что введенные меры соответствуют нормам Всемирной торговой организации.

Напомним, указанные меры последовали после принятия Вашингтоном решения о введении импортных пошлин на сталь и алюминий из ЕС.