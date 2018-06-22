Красноярск, 22 июня, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Из-за сложной посевной кампании режим ЧС введён в 36 районах Красноярского края. Он будет действовать до 1 июля 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 июня, в правительстве региона.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

По информации краевых властей, введение режима ЧС — вынужденная мера.

«Посевная кампания затянулась, её оптимальные агротехнические сроки вышли. В итоге аграриям не удалось засеять все планируемые площади. Недосев составляет 0,5%, или порядка 5 тыс. га. Это существенная цифра. Введение чрезвычайной ситуации необходимо для того, чтобы избежать штрафных санкций для Красноярского края со стороны Министерства сельского хозяйства РФ. По условиям соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта России регион обязан сохранять объемы посевных площадей и производства зерна и зерновых культур», — прокомментировал первый заместитель министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Александр Походин.

Красноярских аграриев в этом году подвели погодные условия. Весна была холодной. Кроме того, в мае выпадали обильные осадки.

Читайте также: Аграрии паникуют, дети мёрзнут: Сибирь пережила аномально холодный май

Походин отметил, что вины сельчан в срыве посевной нет, и такие риски в условиях сибирского климата присутствуют всегда.

Читайте также: Яровой дефицит: как аграрии справляются с экстремальной посевной

Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли, в Красноярском крае яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 930,2 тыс. га. Это 97,7% от плана (в 2017 году — 1 035,02 тыс. га, или 101,3%). При этом по сравнению с прошлым годом увеличены посевные площади ярового рапса — на 201,2% или 113,7 тыс. га; кукурузы — на 117,8% или 23,1 тыс. га; сои — на 261,9% или 5,5 тыс. га; многолетних трав — на 143,4% или 14,2 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, посевная-2017 в Красноярском крае также выдалась неудачной. И намолот, и средняя урожайность зерновых оказались меньше, чем в 2016 году.

Читайте также: Уборочная кампания в Красноярском крае: провал по всем фронтам