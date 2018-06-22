Москва, 22 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Сборная Аргентина по футболу выступила бы лучше на чемпионате мира — 2018 без своего нападающего Лионеля Месси, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Getty Images Лионель Месси

По его словам, соперничества нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и Месси не вышло, поскольку первый забивает в каждом матче, а второй не может забить даже с пенальти и «его просто нет на поле».

«Сборная Аргентина играла бы лучше без Месси, — написал Пушков на своей странице в Twitter. — Он — иллюзия, мираж, призрак».

Напомним, во втором матче группового этапа ЧМ-2018 сборная Аргентины потерпела разгромное поражение от команды Хорватии со счётом 0:3. В первом матче южноамериканская сборная сыграла вничью с командой Исландии (1:1).

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