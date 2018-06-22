Рим, 22 июня, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подтвердил свое участие в саммите ведущих стран ЕС, посвященном проблеме миграции. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Мигранты. Италия

Участие Италии оказалось под вопросом, поскольку СМИ распространили информацию о том, что Франция и Италия заранее подготовили текст выгодного для них соглашения.

«Я получил звонок от канцлера Ангелы Меркель, обеспокоенной возможностью, что я не смогу присутствовать на внеочередном саммите в воскресенье в Брюсселе, посвященный теме миграции. Для меня было бы неприемлемым участие в этой встрече, если существует уже подготовленный текст. Канцлер объяснила, что это было «недоразумение»: текст, опубликованный вчера, будет отложен», — написал Конте.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередной саммит ряда стран Евросоюза состоится 24 июня в Брюсселе по инициативе председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера. Страны Вышеградской группы не будут принимать в нем участие.