Москва, 22 июня, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Работодатель в России обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, в том числе в жару, сообщает Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Так, если в рабочем помещении температура воздуха достигла 28,5 градусов, то работодателю рекомендуется сократить продолжительность рабочего дня на один час. При повышении до 29 градусов — на два часа, до 30,5 градусов — на четыре часа.

При этом для сотрудников, кто выполняет работы, связанные с физическими нагрузками, ходьбой или переноской тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении 26,5−27,5 градусов.

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В ведомстве напомнили, что работодатель обязан обеспечивать сотрудникам нормальные условия труда на рабочем месте. В жаркую погоду — обеспечить за счет кондиционирования соответствующий температурный режим, а также давать сотрудникам делать перерывы в работе.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящие выходные в Москве обещают быть жаркими. Повышение температуры воздуха до 30 градусов прогнозируется уже в пятницу, 22 июня. А самым знойным станет субботний день. По данным Гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до отметки 32 градуса.

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