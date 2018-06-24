Москва, 24 июня, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В нагрузку к яркому празднику спорта, который пришёл в Москву вместе с чемпионатом мира по футболу — 2018, столица получила сложно контролируемую проблему «пещерного» буйства части футбольных фанатов, и главной точкой концентрации негатива стала Никольская улица в центре города. Если в первые дни мундиаля болельщики вели себя условно сдержанно, выражая радость от побед национальных сборных громко, но без особых разрушений, то потом чувство меры притупилось: спустя неделю после первого матча многие забыли о базовых правилах приличия и начали разрушать хлебосольную Москву. Корреспондент ИА REGNUM побывал на Никольской вместе с празднующими и лично оценил, как умеют «радоваться» отдельные любители спорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здесь можно встретить представителей любой национальности

Дарья Антонова ИА REGNUM Никольскую улицу футбольные фанаты облюбовали с первого дня чемпионата мира

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики настроены позитивно

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Чемпионат мира объединяет

Итак, скамеек на Никольской почти не осталось — большую часть разломали, а те, что пока держатся, выглядят удручающе. Изломанные и грязные, они одиноко торчат из асфальта, окружённые горами мусора, который оставляют болельщики мундиаля. Выделенные для уборки дворники с обязанностями не справляются, причём не только из-за большого количества мусора, но и из-за совместных празднований вместе с фанатами: воздержаться от алкогольных возлияний удаётся не всем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лавки от танцев болельщиков ломаются. Большая часть уже демонтирована

Дарья Антонова ИА REGNUM Горы мусора

Дарья Антонова ИА REGNUM Танцы продолжаются всю ночь

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусор валяется под ногами

Кричат и буйствуют больше ночами, но и днём спокойно пройти по Никольской нельзя: если тебя не снесут общим потоком в самом начале пути, то найдутся иные причины потерять равновесие далее. Болельщики лезут на столбы, срывают цветные гирлянды подсветки (то ли на память, то ли для подзарядки энергией для продолжения беспредела), а также справляют нужду у любой доступной стенки. Тут стоит отметить, что ни одного общественного туалета вдоль Никольской улицы корреспондент ИА REGNUM не заметил (они обнаружились лишь возле станции метрополитена «Лубянка» и на Красной площади), но, памятуя судьбу скамеек, не сложно представить, во что могли бы превратить мобильные кабинки.

Дарья Антонова ИА REGNUM От фонариков на Никольской скоро, видимо, ничего не останется

Дарья Антонова ИА REGNUM Футбольные болельщики любят залезать на фонарные столбы

Дарья Антонова ИА REGNUM Общественный туалет №2. За воротами памятник архитектуры — Церковь Успения в Чижевском подворье XVII века

Дарья Антонова ИА REGNUM Многие засыпают там же, на Никольской

Сотрудники полиции хотя и дежурят с обеих сторон улицы, безумства не пресекают, а лишь виновато опускают глаза, не делая и шага в сторону «любителей пива и футбола». Смотреть стыдно, а выполнить свои прямые обязанности нельзя? Был приказ «держать марку»? Но почему таким странным способом, позволяя всеобщему футбольному безумству беспрепятственно уничтожать город? Если зелёный свет беспределу в самом центре России — это выбранный властями способ хорошо выглядеть в глазах международного сообщества, то к концу мундиаля от исторического центра Москвы может остаться только фундамент…

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустые бутылки повсюду

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборщикам приходится пробираться сквозь толпу

Дарья Антонова ИА REGNUM Никольская улица в 5 утра

Напомним, нескольких английских фанатов уже депортировали из России за исполнение нацистских песен в Волгограде. Одному из бразильских болельщиков закрыли доступ на матчи мундиаля за вульгарные шутки над российской болельщицей. В Москве до открытых драк между фанатами команд-противников пока не дошло, что удивительно на фоне заметного бездействия представителей правопорядка. В присутствии полиции можно исполнить откровенный танец возле цветов у памятника Маршалу Жукову или справить нужду в общественном месте.