По ту сторону ЧМ-2018: дебош, мусор, беспредел
Москва, 24 июня, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В нагрузку к яркому празднику спорта, который пришёл в Москву вместе с чемпионатом мира по футболу — 2018, столица получила сложно контролируемую проблему «пещерного» буйства части футбольных фанатов, и главной точкой концентрации негатива стала Никольская улица в центре города. Если в первые дни мундиаля болельщики вели себя условно сдержанно, выражая радость от побед национальных сборных громко, но без особых разрушений, то потом чувство меры притупилось: спустя неделю после первого матча многие забыли о базовых правилах приличия и начали разрушать хлебосольную Москву. Корреспондент ИА REGNUM побывал на Никольской вместе с празднующими и лично оценил, как умеют «радоваться» отдельные любители спорта.
Итак, скамеек на Никольской почти не осталось — большую часть разломали, а те, что пока держатся, выглядят удручающе. Изломанные и грязные, они одиноко торчат из асфальта, окружённые горами мусора, который оставляют болельщики мундиаля. Выделенные для уборки дворники с обязанностями не справляются, причём не только из-за большого количества мусора, но и из-за совместных празднований вместе с фанатами: воздержаться от алкогольных возлияний удаётся не всем.
Кричат и буйствуют больше ночами, но и днём спокойно пройти по Никольской нельзя: если тебя не снесут общим потоком в самом начале пути, то найдутся иные причины потерять равновесие далее. Болельщики лезут на столбы, срывают цветные гирлянды подсветки (то ли на память, то ли для подзарядки энергией для продолжения беспредела), а также справляют нужду у любой доступной стенки. Тут стоит отметить, что ни одного общественного туалета вдоль Никольской улицы корреспондент ИА REGNUM не заметил (они обнаружились лишь возле станции метрополитена «Лубянка» и на Красной площади), но, памятуя судьбу скамеек, не сложно представить, во что могли бы превратить мобильные кабинки.
Сотрудники полиции хотя и дежурят с обеих сторон улицы, безумства не пресекают, а лишь виновато опускают глаза, не делая и шага в сторону «любителей пива и футбола». Смотреть стыдно, а выполнить свои прямые обязанности нельзя? Был приказ «держать марку»? Но почему таким странным способом, позволяя всеобщему футбольному безумству беспрепятственно уничтожать город? Если зелёный свет беспределу в самом центре России — это выбранный властями способ хорошо выглядеть в глазах международного сообщества, то к концу мундиаля от исторического центра Москвы может остаться только фундамент…
Напомним, нескольких английских фанатов уже депортировали из России за исполнение нацистских песен в Волгограде. Одному из бразильских болельщиков закрыли доступ на матчи мундиаля за вульгарные шутки над российской болельщицей. В Москве до открытых драк между фанатами команд-противников пока не дошло, что удивительно на фоне заметного бездействия представителей правопорядка. В присутствии полиции можно исполнить откровенный танец возле цветов у памятника Маршалу Жукову или справить нужду в общественном месте.