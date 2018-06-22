Москва, 22 июня, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Сегодня, 22 июня, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщается на сайте Кремля.

Mil.ru Могила Неизвестного Солдата в Александровском саду

Глава государства в День памяти и скорби, который является официальной памятной датой начала Великой Отечественной войны 1941−1945 годов, почтит память тех, кто отдал жизни за Победу.

Церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата проводится в Москве в День памяти и скорби ежегодно. В мероприятии принимают участие члены правительства РФ.

Читайте подробнее: Участники Великой Отечественной войне есть в семьях 81% граждан РФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня в День памяти и скорби в Москве на Крымской набережной по традиции зажгут 1418 свечей — по числу дней Великой Отечественной войны. В этот день в 1941 году в 4 часа утра немецко-фашистские войска вторглись на территорию СССР.

Также на эту тему: 22 июня москвичей приглашают в парки спеть песни военных лет