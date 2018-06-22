Нижний Новгород, 22 июня, 2018, 07:21 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу, который стартовал в России 14 июня, продолжает преподносить неожиданные сюрпризы. После разгромной победы сборной России над Саудовской Аравией крупное поражение терпит сборная Аргентины, которую не спас даже один из лучших футболистом мира Лионель Месси. В матче группового этапа мирового первенства, состоявшемся накануне, 21 июня, на стадионе в Нижнем Новгороде, Хорватия с разгромным счётом 3:0 и всухую побеждает южноамериканскую сборную.

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Счёт футбольной баталии на 53-й минуте открыл Анте Ребич, забившей благодаря досадной ошибке вратаря аргентинцев. Второй мяч в ворота сборной Аргентины за десять минут до окончания встречи отправил капитан хорватской сборной Лука Модрич. Однако он оказался не последним. Попытка аргентинцев хоть как-то исправить положение успехом не увенчалась. В добавленное время они получили ещё один мяч в свои ворота. Автором гола стал Иван Ракитич.

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Сборная Хорватии уже обеспечила себе выход в плей-офф. По сумме команда имеет шесть очков и лидирует в группе D.

Как сообщало ИА REGNUM, матч группового тура чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Аргентины состоялся 21 июня на стадионе в Нижнем Новгороде. За футбольной баталией наблюдали более 43 тыс. зрителей.