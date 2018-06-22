Москва, 22 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Футбольная федерация Египта (ФФЕ) подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со сборной России, сообщает FilGoal.

Свисток футбольного судьи

По словам главы ФФЕ Хани Абу Реда, судейская бригада во главе с парагвайцем Энрике Вильяфанте допустила очевидные ошибки. Так, по его мнению, рефери не использовал систему видеоповторов (VAR) в моменте с падением нападающего Египта Марвана Мохсена в штрафной площади России.

«Это был чистый пенальти», — уверен Хани Абу Реда.

Напомним, в первых двух матчах домашнего чемпионата мира сборная России обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и впервые в истории вышла в плей-офф мирового первенства. Следующий матч состоится 25 июня, сборная России сыграет с командой Уругвая.

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