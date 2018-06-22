Тяньцзинь, Китай, 22 июня, 2018, 07:03 — ИА Регнум. Китайская технологическая корпорация Baidu Inc., занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, впервые испытала свои два беспилотных автомобиля на скоростной автомагистрали в городе Тяньцзинь на севере Китая, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

Kentaro IEMOTO Автомобиль Baidu

Испытания должны позволить разработчикам собрать опытные данные касательно производительности машин в плане позиционирования и работы сенсоров, а также о качестве работы автопилота, заявил главный инженер компании Ван Сяолун. Участок магистрали Таншань — Ланфан длиной 33 км, где проходили испытания, планируется ввести в эксплуатацию позже летом.

Напомним, что китайский технологический гигант Baidu становится одним из ключевых новых игроков в области разработки технологий автопилота. Компания анонсировала гигантское обновление к ее открытой платформе «Apollo 2.0» на Международной выставке потребительской электроники CES, которая прошла в январе 2018 года в Лас-Вегасе.

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