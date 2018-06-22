Екатеринбург, 22 июня, 2018, 07:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сборная Франции выиграла матч у сборной Перу. Французских болельщиков было практически не видно и не слышно, вели себя они очень скромно. «Культурные болельщики», как назвали их уральцы. Но тем не менее их команда победила.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики французской сборной перед матчем

Алексей Колчин ИА REGNUM А французы веселы, их сборная выиграла

Алексей Колчин ИА REGNUM Идут на матч

Алексей Колчин ИА REGNUM Много французских болельщиков

К моменту окончания матча на улице стемнело. Шёл дождь. Французские болельщики были веселы — их сборная выиграла. На лицах многих перуанцев читалось уныние. Но и они старались сохранять присутствие духа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Последние селфи на Урале

Алексей Колчин ИА REGNUM Приехали из Перу

Алексей Колчин ИА REGNUM Скоро домой

В ближайшее время сборные и болельщики из Перу и Франции покинут Урал. Пока они здесь. Урал провожает их холодной, неприветливой погодой. Но уральцы отнеслись к ним очень тепло и будут рады видеть их снова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Присутствие духа сохранено, несмотря на проигрыш сборной

Алексей Колчин ИА REGNUM Сборная Франции выиграла