«Культурные болельщики»: Екатеринбург после матча Франция — Перу
Екатеринбург, 22 июня, 2018, 07:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сборная Франции выиграла матч у сборной Перу. Французских болельщиков было практически не видно и не слышно, вели себя они очень скромно. «Культурные болельщики», как назвали их уральцы. Но тем не менее их команда победила.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Болельщики французской сборной перед матчем
Алексей Колчин ИА REGNUM
А французы веселы, их сборная выиграла
Алексей Колчин ИА REGNUM
Идут на матч
Алексей Колчин ИА REGNUM
Много французских болельщиков
К моменту окончания матча на улице стемнело. Шёл дождь. Французские болельщики были веселы — их сборная выиграла. На лицах многих перуанцев читалось уныние. Но и они старались сохранять присутствие духа.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Последние селфи на Урале
Алексей Колчин ИА REGNUM
Приехали из Перу
Алексей Колчин ИА REGNUM
Скоро домой
В ближайшее время сборные и болельщики из Перу и Франции покинут Урал. Пока они здесь. Урал провожает их холодной, неприветливой погодой. Но уральцы отнеслись к ним очень тепло и будут рады видеть их снова.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Присутствие духа сохранено, несмотря на проигрыш сборной
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сборная Франции выиграла
Алексей Колчин ИА REGNUM
Перуанцы возле Вечного огня. Понимают ли они, что он означает?