Евросоюз ослаб, Украина в опасениях, Россия оптимизируется: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 22 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Неизбежные реформы: перспектива распада ЕС реальна;
- Накормить мир: на Украине могут недобрать до 40% урожая;
- На границе: Минцифра рассматривает вопрос отмены роуминга в рамках Союзного государства;
- Эпохальное событие: прецедент в борьбе людей с газовой трубой создан в Югре;
- Результаты оптимизации: ещё одну школу отстояли жители алтайского села.
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