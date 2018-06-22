Иркутск, 22 июня, 2018, 06:46 — ИА Регнум. В Иркутске акцию «Свеча памяти», посвящённую скорбной дате, — 77-летию начала Великой Отечественной войны — провели накануне вечером, 21 июня. Её организатором традиционно выступает региональное отделение партии «Единая Россия», но за 10 лет её проведения к партийцам присоединились молодогвардейцы, правительство региона, администрация города, общественные организации и обычные граждане, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Иркутской области Акция «Свеча памяти» в Иркутске

Мероприятие началось с траурного митинга у Мемориала славы «Вечный Огонь». Там волонтёры раздали листовки с текстом песни «Вставай, страна огромная…», ставшей одним из символов Великой Отечественной войны. В знак памяти и уважения к павшим были возложены цветы. Затем присутствующие зажгли тысячу памятных свечей. А во время минуты молчания прозвучали 77 залпов оружейного салюта — по количеству лет войны.

Один из участников акции — председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка —поблагодарил всех, кто пришел отдать дань уважения героям.

В заключение под звуки оркестра на воду был спущен траурный венок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 200 тысяч жителей Иркутской области прошли по фронтовым дорогам. Из них более половины так и не вернулись в семьи, не увидели своих родных. Ещё более 30 000 человек умерли от ран и болезней, полученных во время войны уже после Победы.

Помимо Иркутска, акцию «Свеча памяти» провели жители Ангарска, Братска, Зимы, Тайшета, Усть-Илимска и других территорий Приангарья.