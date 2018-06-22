Казань, 22 июня, 2018, 06:26 — ИА Регнум. Признанный банкротом год назад «Татфондбанк» устраивает две крупные распродажи, в рамках первой лотами являются 23 золотых слитка разным весом, а на вторых торгах планируется реализовать долю ТФБ в нижегородском банке — ПАО НКБ «Радиотехбанк». Торги пройдут 6 и 7 августа 2018 года, и если на первом этапе лоты не будут реализованы, то 25 и 26 сентября пройдут повторные аукционы со снижением на 10%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

На первый аукцион выставлено 23 мерных золотых слитка пробой 999,9. Вес колеблется от 20 до 999,9 гр, а цена от 56 872,32 рубля до 2 843 331,64 рубля. Металлы находятся в Казани, торги пройдут 7 августа 2018 года в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений. Если лоты в рамках них не реализуют, то повторные торги состоятся 26 сентября с понижением начальной цены на 10%. Приём заявок начнётся с 27 июня.

Второй аукцион намечен на 6 августа, на нём четыре лота — обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО НКБ «Радиотехбанк» по номинальной цене 12,25 рубля за штуку. Первый лот, 1 млн акций (3,3279% в уставном капитале), оценивается в 12,25 млн рублей, второй (3 млн акций, или 9,0965% в уставном капитале) — 36,75 млн рублей, третий лот — это 2 746 874 акций (8,3290% в уставном капитале) по начальной цене 33 649 206,5 рубля. Последний лот также составляет 3 млн акций (9,0965% в уставном капитале) при начальной цене 36,75 млн рублей.

«По состоянию на 31.03.2016 г. в банковскую группу входят следующие лица: ПАО «Татфондбанк» (головная организация), ООО «ИК «ТФБ Финанс», ЗАО «ТФБ Актив», ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК», ЗАО «Ипотечный агент ТФБ1», TFBFINANCELIMITED, ООО «Газовик», АО Банк «Советский», — отмечалось в отчёте ТФБ за первый квартал 2016 года с уточнением, что доля в уставном капитале нижегородского банка была на тот момент 29,85%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Татфондбанк», созданный в 1994 году, начал испытывать финансовые трудности в декабре 2016 года, до этого момента уставный капитал банка составлял 14,423 млрд рублей (на конец февраля 2016 года). 15 декабря 2016 года ЦБ РФ установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка на три месяца для его финансового оздоровления. Но это не помогло, и в марте 2017 года банк был лишён лицензии, а в апреле признан банкротом. К концу апреля 2018 года у банка установлены долги перед 18 246 кредиторами на сумму более 156,169 млрд рублей. Одновременно с банкротным делом расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина. Параллельно по инициативе конкурсного управляющего ТФБ Мусина банкротят как физлицо, сейчас он находится на этапе реструктуризации задолженности.

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