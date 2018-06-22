Вашингтон, 22 июня, 2018, 05:58 — ИА Регнум. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард приветствует решение Еврогруппы по долгу Греции и завершение программы макрофинансовой помощи стране, сообщает пресс-служба МВФ.

Греция

«Дополнительные меры по сокращению долгового бремени, о которых было объявлено сегодня, уменьшат риски рефинансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долговых обязательств. Это будет хорошо и для Греции, и для еврозоны», — говорится в распространённом заявлении Кристин Лагард.

Как отметила глава МВФ, несмотря на то, что «время для заключения соглашения «стенд-бай» ушло», фонд продолжит поддерживать Грецию в восстановлении её экономики и обеспечении более устойчивого её роста в период после выхода из программы финпомощи.

Напомним, совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в Люксембурге 21 июня одобрил выделение Афинам последнего кредитного транша на сумму 15 млрд евро и выход Греции из программы макрофинансовой помощи.

Как было заявлено, 5,5 млрд евро из указанной суммы пойдёт на обслуживание её долга Греции, а 9,5 млрд будет переведено на специальный счёт для создания «подушки безопасности».