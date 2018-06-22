Казань, 22 июня, 2018, 05:49 — ИА Регнум. В Арбитражный суд Татарии поступил иск конкурсного управляющего «Татфондбанка» с требованием признать банкротом компанию «ТФБ-Актив», учредителем которого числится сам банк. Сумма претензий не называется, иск к производству пока не принят, но в базе судов есть выигранный иск ТФБ к ответчику на сумму свыше 400 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск о банкротстве был подан 20 июня 2018 года. По данным ЕГРЮЛ, ЗАО «ТФБ-Актив» было зарегистрировано 30 октября 2008 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, основной вид деятельности — предоставление консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Юридический адрес компании совпадал с адресом головного офиса ТФБ в Казани. Гендиректор ЗАО — Илнар Абдульманов.

В январе 2018 года ТФБ обратился с иском к «дочерней компании», требуя взыскать 309 908 371,09 рубля долга, 112 118 377,58 рубля комиссии за предоставленную рассрочку. 28 марта 2018 года суд удовлетворил иск в полном объёме.

«10.05.2012 года истец, ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (новое наименование ПАО «Татфондбанк») и ответчик, ЗАО «ТФБ Актив» заключили договор цессии №С16/12-Ц в соответствии с которым банк уступил ответчику права требования по соглашениям о новации №С1/12-Н от 04.05.2012 г. , №СЗ/12-Н от 04.05.2012 г. , №С6/12-Н от 04.05.2012 г. , заключённым между банком и ООО «База-М», а ЗАО «ТФБ Актив» обязалось произвести оплату за уступленные права требования в сумме 309 908 371,09 рублей в срок до 01.03.2013 г», — отмечается в материалах дела с уточнением, что сроки выплаты несколько раз сдвигались, но сумма так и не была выплачена.

Решение первой инстанции не обжаловалось.

Напомним, ПАО «Татфондбанк», где доля свыше 40% на момент появления финансовых проблем у организации принадлежала республике, лишился лицензии в марте 2017 года, а был признан банкротом в апреле. На начало мая 2018 года размер установленной задолженности перед 18 246 кредиторами банка составляет 156,169 млрд рублей. Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего председателя правления ТФБ Роберта Мусина, ущерб по четырём из более 20 эпизодов уже превысил 50 млрд рублей. При этом Мусин продолжает оставаться депутатом Госсовета РТ и с 2018 года из СИЗО переведён под домашний арест. В рамках дела о личном банкротстве Роберт Мусин находится на этапе реструктуризации задолженности.

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