Ухань, Китай, 22 июня, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Полиция мегаполиса Ухань в центральной части Китая сожгла 380 килограммов изъятых наркотиков в преддверии Международного для борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, сообщает 22 июня агентство Синьхуа.

DEA Горящие наркотики

Среди сожжённых наркотиков был героин и кристаллический метамфетамин. Около 1 тыс. килограммов сырья и материалов для производства наркотиков также было утилизировано, сообщили в полиции Уханя, столицы провинции Хубэй. Все наркотические средства были изъяты по 2613 эпизодам за последние годы в городе.

Напомним, что в Китае действуют одни из самых жестких антинаркотических законов в мире. Любой, у кого обнаружена наркотическая зависимость, насильно направляется на лечение и реабилитацию в специальных заведениях, которые контролируются государством. Если у человека при себе будет обнаружено 50 и более граммов героина, ему светит смертная казнь.