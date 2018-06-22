Южно-Сахалинск, 22 июня, 2018, 05:42 — ИА Регнум. В 4 часа утра (20:00 мск) — в час, когда гитлеровская Германия вероломно напала на Советский Союз — жители Сахалина собрались на главной площади областной столицы. Зажженными свечами они выложили звезду вокруг Вечного огня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области В Южно-Сахалинске прошла акция «Свеча памяти»

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В акции на Сахалине приняли участие представители всех поколений — от школьников до ветеранов, на площадь пришли представители армии, правоохранительных органов, предприятий и организаций.

«Мой прадед был на войне. Он освобождал Европу, потом участвовал в боях в Маньчжурии. Так получилось, что он воевал один за всю семью. Кроме него никто из родственников не попал на фронт — все работали в тылу. Прадед Илья выжил и его рассказы о погибших товарищах мне уже пересказывал мой отец. Мы должны беречь правду о войне, поэтому я здесь», — рассказал самый молодой участник акции Виктор Семенов.

«У меня воевали оба родных деда, и еще около десятка родственников. Все, кто выжил после войны, заново отстраивали нашу страну, и это было не легче, чем воевать. Боевой и трудовой подвиги тех лет уже нельзя разделить — они равнозначные. Вечная память павшим на фронтах, и вечная память труженикам тыла, которых остается все меньше», — сказал житель Южно-Сахалинска Дмитрий Курганов.

Оставив у Вечного огня зажженные свечи, сахалинцы почтили память погибших минутой молчания.

«Мы не устаем поражаться, с каким невероятным мужеством и самоотдачей тогда сражались бойцы с врагом. А женщины, старики и даже дети тогда трудились в тылу. И именно эта сплоченность, поддержка друг друга и любовь к Родине тогда помогли нашему народу выстоять и освободить нашу землю от фашистов», — сказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 июня, в России День памяти и скорби. Акция «А завтра была война» проходит по всей России.