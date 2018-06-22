Москва, 22 июня, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Российские парламентарии в конце июля посетят Камбоджу в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах, которые пройдут в этой стране, передаёт 22 июня газета «Известия».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Камбоджи

Как сообщил изданию замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в состав делегации войдут около десяти человек — представители всех представленных в парламенте политических фракций.

По итогам визита российская делегация даст пресс-конференцию, а также подготовит специальный отчёт о наблюдении за выборами.

Напомним, парламентские выборы в Камбодже назначены на 29 июля 2018 года.