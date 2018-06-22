Киев, 22 июня, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в отмывании денег, заявила автор расследования «панамских бумаг» Анна Бабинец в интервью «Громадьске».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Журналистка подчеркнула, что расследование ведется за границей агентством финансовых расследований Британских Виргинских островов. Она также отметила, что администрация Порошенко отказалась комментировать эту информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Deutsche Welle опубликовала информацию, согласно которой немецкая фирма, аффилированная с группой компаний президента Украины Петра Порошенко, нарушила закон Германии о прозрачности данных.