Порошенко подозревают в отмывании денег в оффшорах
Киев, 22 июня, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Британских Виргинских островов начали расследование в отношении президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова по подозрению в отмывании денег, заявила автор расследования «панамских бумаг» Анна Бабинец в интервью «Громадьске».
Журналистка подчеркнула, что расследование ведется за границей агентством финансовых расследований Британских Виргинских островов. Она также отметила, что администрация Порошенко отказалась комментировать эту информацию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Deutsche Welle опубликовала информацию, согласно которой немецкая фирма, аффилированная с группой компаний президента Украины Петра Порошенко, нарушила закон Германии о прозрачности данных.